В ВСУ подтвердили уничтожение вражеских складов с боеприпасами под Мариуполем

На днях подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя. Со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по подтвержденным данным, в результате удара было уничтожено как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.

Больше подробностей пока не указывается.