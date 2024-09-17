В "Укрэнерго" сообщили, что в среду отключений света не будет

В Украине в среду, 18 сентября, графики отключения света не будут применяться. Несмотря на это, украинцы просят экономно потреблять электроэнергию.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Завтра, 18 сентября, меры ограничения не прогнозируются" , – говорится в сообщении.

Напомним, последний раз графики отключений были задействованы 12 сентября в период с 13:00 до 00:00. Это было связано со снижением эффективности солнечных электростанций из-за плохой погоды и падения генерации на ТЭС.

Несмотря на то, что графики не будут действовать, украинцев просят рационально пользоваться электроэнергией и избегать одновременного включения нескольких энергоемких приборов, особенно во время пиковых часов с 16:00 до 22:00.