Минобороны объявило о масштабных проверках организации питания военных
Министерство обороны проверяет систему организации питания военных на северном, восточном и южном направлениях. Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Экономическая правда.
Согласно сообщению, к проверкам привлечены представители Минобороны, ВСУ, Государственного оператора тыла, а также специалисты ветеринарной медицины.
"Инспекция охватывает все ключевые этапы - от условий хранения продуктов на складах поставщиков до непосредственной организации процесса питания в воинских частях, выполняющих боевые задачи", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
"Такие проверки будут осуществляться регулярно в разных регионах Украины без предупреждения воинских частей и поставщиков", - добавили в министерстве.