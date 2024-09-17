Минобороны объявило о масштабных проверках организации питания военных

Министерство обороны проверяет систему организации питания военных на северном, восточном и южном направлениях.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению, к проверкам привлечены представители Минобороны, ВСУ, Государственного оператора тыла, а также специалисты ветеринарной медицины.

"Инспекция охватывает все ключевые этапы - от условий хранения продуктов на складах поставщиков до непосредственной организации процесса питания в воинских частях, выполняющих боевые задачи" , - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.