МИД призвал мир не связывать подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество воздержаться от искусственной привязки подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Рута, несмотря на его поддержку Украины в войне против России. Об этом на брифинге заявил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает Суспільне.

«Да, мы видим из новостей, что подозреваемый ранее публично поддерживал Украину. Но, посмотрите, есть сотни миллионов людей в Соединенных Штатах, которые поддерживают Украину. И очевидно, что это разнообразная группа людей. Мы призываем всех воздержаться от искусственной привязки действий подозреваемого к Украине» , — отметил Тихий.

Он также подчеркнул, что Украина решительно осуждает любые формы политического насилия и этот «преступный акт».