В ВСУ опровергли данные ISW о заходе украинцев на агрегатный завод в Волчанске

По состоянию на 17 сентября на территории Волчанского агрегатного завода продолжают находиться военнослужащие РФ. Об этом сказал представитель оперативно-тактической группировки Харьков Виталий Саранцев, сообщает Суспільне.

Ранее, 16 сентября, Институт изучения войны (ISW) предположил, что украинские силы могли освободить завод, основываясь на видео, которое распространили так называемые российские военные коры.

«На геолоцированных кадрах, опубликованных 16 сентября, видно, как войска РФ пытаются наносить удары по украинским позициям на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска. Это указывает на то, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции на территории завода, где ранее находились российские оккупанты» , — говорилось в публикации ISW.

Однако представитель ОТУ Харьков опроверг эту информацию. По его словам, украинские войска не занимают позиций на предприятии, а в зданиях все еще находятся российские военные, которые заблокированы там с мая.