Около 40% возвращенных из плена военных считались пропавшими без вести - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что около 40% военных, которых вернули из плена, имели статус пропавших без вести при особых обстоятельствах, сообщает Новое время.
Омбудсмен заявил, что провел большую встречу с родственниками военнопленных и пропавших без вести защитников Украины.
На их вопросы отвечали представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра СБУ, Пенсионного фонда, Департамента соцобеспечения МОУ, Нацполиции, МВД, Офиса Генпрокурора, ГШ ВСУ.
Родственники военных интересовались особенностями поиска пропавших без вести.
«Подчеркнул, что для нас нет юридического различия между ними и теми, кто имеет статус военнопленных: около 40% возвращенных из плена — это лица, которые имели статус пропавших без вести при особых обстоятельствах и не были подтверждены МККК», — подчеркнул Лубинец.