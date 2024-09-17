Около 40% возвращенных из плена военных считались пропавшими без вести - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что около 40% военных, которых вернули из плена, имели статус пропавших без вести при особых обстоятельствах, сообщает Новое время.

Омбудсмен заявил, что провел большую встречу с родственниками военнопленных и пропавших без вести защитников Украины.

На их вопросы отвечали представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра СБУ, Пенсионного фонда, Департамента соцобеспечения МОУ, Нацполиции, МВД, Офиса Генпрокурора, ГШ ВСУ.

Родственники военных интересовались особенностями поиска пропавших без вести.