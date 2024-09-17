Украина провела консультации с ЕС по транспортной политике

Украина и Европейская комиссия провели первые секторальные консультации по транспортной политике в рамках подготовки к официальным переговорам о вступлении страны в ЕС. Со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины, сообщает Корреспондент.

Секторальные консультации – это подготовка к двусторонней встрече между Украиной и Европейской комиссией по отдельным разделам переговоров.

Во встрече приняли участие премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач и представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

В ходе консультаций участники согласовали дальнейший алгоритм подготовки к двусторонней встрече в рамках скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС по переговорному разделу 14 Транспортная политика.

Следующие месяцы стороны будут работать над всеми направлениями раздела, чтобы выявить ключевые пробелы и наработать рамки приближения законодательства в этих сферах. Далее состоится осуществление официального скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС по соответствующему переговорному разделу.

Напомним, Кабмин утвердил документ, создающий правовые основания для продления соглашения о "транспортном безвизе" с Европейским Союзом. Соглашение будет продлено до конца июня 2025 года. Кабинет министров работает над тем, чтобы сделать его бессрочным.

Также сообщалось, что правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров Украины передал Еврокомиссии отчет Украины в рамках Пакета расширения ЕС в 2024 году.