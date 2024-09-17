Минобороны Италии анонсировало передачу Украине Samp-T до конца сентября

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сказал, когда Украина получит еще одну систему ПВО Samp-T. Со ссылкой на Rai News, сообщает Левый берег.

"До конца месяца новая система Samp-T будет доставлена в Украину, и мы знаем, сколько стоит каждая минута за﻿держки" , - сказал Крозетто.

Он заявил об этом в своей заключительной речи на конференции "Европейская торговля противовоздушной и противоракетной обороной".

Министр сослался на последний пакет помощи Киеву, который содержал систему противовоздушной обороны Samp-T.