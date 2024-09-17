Главный инспектор Пентагона заявил, что Украина является самым главным направлением

Генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч утверждает, что надзор за помощью, предоставленной Украине, является «работой номер один» и наибольшим приоритетом для него и его команды, работающей по направлениям, охватывающим весь мир, сообщает Голос Америки.

«В мире многое происходит, что требует реакции Пентагона. Но Украина – однозначно это работа №1. Я всегда говорю, что это самый большой приоритет моей службы и моих коллег» , - отметил Сторч.

Он сообщил, что к работе офиса Генерального инспектора Пентагона на украинском направлении привлечены более 200 человек. Это включает, в том числе, около трех десятков служащих в регионе.

«У нас есть несколько представительств в Германии, людей в Польше, есть следователи и наблюдатели за программами в посольстве в Киеве. Если добавить наших партнеров из инспекций Госдепа и USAID – это будет 300-400 человек от правительства США» , - отметил Сторч.

Он также положительно указал на взаимодействие с украинской стороны.

«Без исключений они признают важность предоставлять нам необходимую для надзора информацию, чтобы обеспечить подотчетность и, честно говоря, чтобы об этом знали те, кто принимает решения в Вашингтоне» , - рассказал генинспектор Пентагона.

Он отметил, что нередко бывает на Капитолийском холме, и его часто спрашивают, получает ли американская сторона необходимую информацию.