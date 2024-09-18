В Тверской области РФ горит склад боеприпасов, население эвакуируют

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России из-за атаки дронов возник пожар и детонация. Губернатор области Игорь Руденя распорядился частично эвакуировать население, сообщает Украинская правда.

По информации местных властей, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом.

Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар. Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области - Западную Двину.

Местные жители сообщают, что атакован склад с боеприпасами. На видео виден пожар и слышна детонация.

Ранее местные власти сообщили, что в городе "в результате падения обломков БПЛА" вспыхнул пожар.

Этой ночью о взрывах также сообщали в Брянской, Смоленской, Тульской и Орловской областях России.