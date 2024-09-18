Курс валют НБУ на 18 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 18 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 сентября, вырос до уровня 41.4100 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 46.1245 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 16 коп до 54.7523 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 49.0465 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.8109 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.410 000 EUR Евро 46.124 500 GBP Фунт стерлингов 54.752 300 CHF Швейцарский франк 49.046 500 PLN Польский злотый 10.810 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.