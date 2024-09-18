Курс валют НБУ на 18 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 18 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 17 сентября, вырос до уровня 41.4100 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 46.1245 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 16 коп до 54.7523 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 49.0465 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 10.8109 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.410000
|EUR
|Евро
|46.124500
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.752300
|CHF
|Швейцарский франк
|49.046500
|PLN
|Польский злотый
|10.810900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.