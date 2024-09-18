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Курс валют НБУ на 18 сентября

Курс валют НБУ на 18 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 18 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 сентября, вырос до уровня 41.4100 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 46.1245 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 16 коп до 54.7523 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 49.0465 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.8109 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.410000 +0.0509
EUR Евро 46.124500 +0.1166
GBP Фунт стерлингов 54.752300 +0.1624
CHF Швейцарский франк 49.046500 +0.0689
PLN Польский злотый 10.810900 +0.0397

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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