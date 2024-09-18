В Госдепе заявили, что ознакомились с "элементами" Плана победы Украины

Представители Государственного департамента США ознакомились с элементами Плана победы Украины во время визита в Киев на прошлой неделе. Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Украинская правда.

"Нас ознакомили с элементами плана, когда мы были в Киеве на прошлой неделе, и да, мы разделяем оценку Томас-Гринфилд (постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд – ред.). Как сказал президент Зеленский, он с нетерпением ждет детального представления этого плана президенту (США Джо Байдену – ред.) в ближайшие дни и недели, и я думаю, что мы дождемся этой встречи, прежде чем делать какие-то дальнейшие выводы по нему" , – сказал Миллер.

На вопрос, существуют ли временные рамки, связанные с реализацией этого плана, Миллер ответил:

"Я думаю, что я должен позволить президенту Зеленскому – в конце концов это его план – рассказать о его деталях".

Напомним, 16 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины в войне готов на 90%. Он также отметил, что на следующей неделе Украина планирует представить этот План победы своим международным союзникам.

Позже Зеленский говорил, что план содержит четыре пункта об усилении военной поддержки Украины "плюс один, который нам нужен после войны".

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона уже ознакомилась с новым украинским планом Владимира Зеленского.