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Генштаб: Силы обороны ликвидировали еще 1130 российских оккупантов и 6 танков

Генштаб: Силы обороны ликвидировали еще 1130 российских оккупантов и 6 танков
Фото: Минобороны

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 637 010 оккупантов, 1130 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 18 сентября составили:

  • личного состава – около 637 010 (+1130) человек,
  • танков ‒ 8691 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17080 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 18154 (+25) ед,
  • РСЗО – 1188 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 947 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15354 (+25),
  • крылатые ракеты ‒ 2592 (+0),
  • корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подводные лодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24784 (+45) ед,
  • специальная техника – 3109 (+18).

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