Генштаб: Силы обороны ликвидировали еще 1130 российских оккупантов и 6 танков
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 637 010 оккупантов, 1130 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 18 сентября составили:
- личного состава – около 637 010 (+1130) человек,
- танков ‒ 8691 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17080 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 18154 (+25) ед,
- РСЗО – 1188 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 947 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15354 (+25),
- крылатые ракеты ‒ 2592 (+0),
- корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
- подводные лодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24784 (+45) ед,
- специальная техника – 3109 (+18).