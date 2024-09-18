В Минобороны РФ заявили, что сбили 54 беспилотника, о Тверской области не упомянули
Минобороны РФ заявило, что Россию атаковали десятки украинских дронов, 54 из них якобы сбили над разными регионами. Ведомство не упомянуло Тверскую область, где был атакован склад боеприпасов, в результате чего бушевал пожар и была слышна детонация, сообщает Украинская правда.
Сообщается, что 27 дронов якобы сбили над Курской областью, 16 – над Брянской, 7 – над Смоленской, 3 – над Белгородской и 1 – над Орловской областью.
Примечательно, что Минобороны РФ не упомянуло в своем отчете Тверскую область, где ночью звучали взрывы.
Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России из-за атаки дронов возник пожар и детонация. Губернатор области Игорь Руденя распорядился частично эвакуировать население.
Местные жители сообщали, что был атакован склад с боеприпасами. В соцсетях есть много видео с пожаром и детонацией.
В городе Торопец в 2018 году построили Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.
Тогдашний заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что арсенал соответствует самым высоким мировым стандартам.
По его словам, каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.