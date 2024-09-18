Президент Мексики отклонила приглашение Зеленского посетить Украину

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что намерена придерживаться политики невмешательства во внешние дела, продолжая курс своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Fuser News.

Шейнбаум отклонила приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев после вступления в должность 1 октября.

"Наша ответственность находится здесь. Мы будем посещать некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но мы не будем много путешествовать. Наша ответственность - здесь", - отметила Шейнбаум, подчеркивая, что главной задачей её администрации будет решение внутренних вопросов.

Шейнбаум также подтвердила приверженность Мексики поддержанию дипломатических отношений со всеми странами, за исключением Эквадора, где в апреле произошел инцидент с мексиканским посольством, что Шейнбаум назвала "нарушением суверенитета".

Предыстория

На днях президент Владимир Зеленский дал интервью мексиканскому изданию Excelsior интервью, в котором выразил надежду, что Мексика на официальном уровне посетит Украину.

Ранее сообщалось, что Мексика направила приглашение российскому диктатору Владимиру Путину на церемонию инаугурации новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября.

Позже стало известно, что посольство Украины в Мексике призвало местные власти задержать Путина в случае его визита, поскольку Мексика признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

Кроме того, 8 августа представитель Еврокомиссии Петер Стано сообщил, что Европейский Союз также призвал Мексику к аресту Путина, если он прибудет в страну.

Напомним, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина по обвинению в похищении и насильственном перемещении украинских детей в Россию. С тех пор российский лидер избегает поездок в страны, подписавшие Римский статут, из-за угрозы ареста.