У российской армии есть продвижение возле Стельмаховки, в Гродовке и Украинске. Об этом пишет DeepState, сообщает Левый берег.

В районе Желаемого Первого продолжаются бои. Эти населенные пункты принадлежат Покровскому направлению.

Покровское и Кураховское направления – самые тяжелые по количеству столкновений. По данным Генштаба, вчера Покровский снова имел наивысшее количество боев – 51.

Ранее DeepState сообщал , что украинские военные восстановили положение возле Торского Донецкой области. В то же время россияне имели продвижение возле Колесниковки (Купянское направление), Невского, Новосадового (Лиманское направление), Новогродовки, в Гродовце (Покровское направление) и Желаном Первом (Кураховское направление).