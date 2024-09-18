Можно ли подать в суд на ТЦК, если отказали в отсрочке

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении военнообязанному человеку отсрочки от мобилизации в Украине зависит от загрузки работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и других факторов, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Можно ли подать в суд на ТЦК из-за отказа в отсрочке

По словам эксперта, сроки предоставления отсрочки могут зависеть даже от области или района.

"Четких сроков нет. У меня было в практике и две недели, и два месяца. Причем это касалось одного и того же ТЦК. Надо учитывать, что кто-то может быть в отпуске, что по определенным причинам может не собраться комиссия" , - объяснила она.

Анищенко признала, что отказы также случаются.

"Например, из-за неполного перечня документов. Также был отказ в другой ситуации. В законе указано, что право на отсрочку от мобилизации имеет мужчина, который ухаживает за матерью с 1 и 2 группой инвалидности. У родственника клиента есть вторая группа инвалидности, есть акт осуществления ухода, а отказ был потому, что не предоставлен вывод ВКК (что лицо со второй группой инвалидности нуждается в постороннем уходе). А в законе указано, что должен быть либо акт осуществления ухода, либо вывод ВКК. То есть, не два документа одновременно" , - рассказала юрист.

Она подчеркнула, что при таких обстоятельствах действительно можно обращаться в суд.

"В этой ситуации мы будем уже подавать в суд на ТЦК. Будем просить отменить отказ в отсрочке, признать отказ неправомерным и обязать пересмотреть заявление и наконец обязать предоставить мужчине отсрочку" , - пояснила адвокат.

Можно ли подать документы на отсрочку повторно

Анищенко также рассказала, что действующее украинское законодательство не запрещает подавать документы повторно.

"У меня в работе есть кейс, когда человек подавал документы на отсрочку, но получил отказ. Аргументировали, что перечень документов не был полным, хотя не указали, какого именно документа не хватало. Мы передавали тогда документы повторно" , - вспомнила она.

Учитывая это, адвокат советует при написании заявления "четко указывать список документов, которые вы передаете".

"Это как описание вложения, если вы отправляете конверт. Если, например, направляется неполный пакет искового заявления в суд, то суд составляет акт об отсутствии того или иного документа. Поэтому нужно быть очень внимательным. Лучше не полениться и в заявлении о предоставлении отсрочки указать весь перечень документов" , - подытожила специалист.

Военный учет и мобилизация во время войны

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров №932 от 16 августа 2024 года, мужчины в возрасте с 16 до 25 лет будут автоматически становиться на военный учет как призывники (в том числе и находящиеся за границей).

Исходя из этого, мы рассказывали, могут ли забрать в ВСУ мужчин от 16 до 25 лет, а также какая разница между призывником и военнообязанным.