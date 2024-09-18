В Киеве на заправке застрелили водителя авто: подозреваемого задержали

На заправочной станции в Святошинском районе Киева утром 18 сентября застрелили водителя авто, подозреваемого в убийстве задержали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт НПУ.

"Событие произошло сегодня (18 сентября – ред.) утром на автозаправочной станции в Святошинском районе. Известно, что к автомобилю мужчины подошел неизвестный и произвел выстрел. От огнестрельного ранения водитель погиб на месте происшествия, а злоумышленник скрылся".

На территории города ввели специальную полицейскую операцию, в результате которой спецназовцы разыскали и задержали подозреваемого.

"Им оказался местный житель, 1983 года рождения" , – сообщили в полиции.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Злоумышленника задержали, сейчас с ним общаются правоохранители.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.