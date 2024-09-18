Microsoft: РФ распространила ряд видео для дискредитации кампании Харрис

Попытки российского правительства по вмешательству в будущие президентские выборы в США все больше смещаются в президентскую кампанию вице-президента Камалы Харрис. Об этом говорится в заявлении Microsoft, сообщает Левый берег.

В частности, компания нашла доказательства, что две "кремлевские" группы на протяжении последних недель распространяли поддельные видео, дискредитирующие Харрис и ее кампанию.

На одном из них поклонники Харрис нападают на сторонников бывшего президента Дональда Трампа. На другом актриса выдавала себя за Харрис во время фиктивного инцидента с наездом и бегством. По данным Microsoft, каждое из этих видео получило миллионы просмотров, а одно обнародовали из-за фейкового издания новостей в Сан-Франциско, чтобы оно казалось более достоверным.

Группы также опубликовали видео в социальных сетях X и Telegram, на которых изображен фальшивый билборд Нью-Йорка с фальшивыми "правилами Харрис". Microsoft обнаружила, что это видео получило более 100 000 просмотров на X за первые часы после публикации.

Microsoft сообщила о видео через две недели после того, как Министерство юстиции США удалило более 30 веб-сайтов, связанных с усилиями России по влиянию на выборы. Эксперты компании заявили, что Россия уже пыталась создать новые онлайн-ресурсы и переместить туда информацию.

"Переход к сосредоточению внимания на кампании Харрис-Волз отражает стратегический шаг России, направленный на использование любых мнимых уязвимостей новых кандидатов" , – отметил генеральный менеджер Центра анализа угроз Microsoft Клинт Уоттс.

Китай также "в игре"

Россия “не одинока в своей деятельности” – Microsoft также заметила усилия группы, связанной с Китаем и известной как Storm-1852. Группа распространяла контент в социальных сетях – как против Харрис, так и против Байдена. Однако Microsoft обнаружила, что после обнаружения этой информации распространение данных отчасти прекратилось.

Ранее в сентябре обнаружили распространение китайскими группами контента, использующего разногласия в обществе США.

В Microsoft предупредили, что подобная деятельность, вероятно, продлится до ноября, особенно со стороны России. Компания прогнозирует, что Москва будет использовать хакерские группы для усиления своих сообщений в Интернете, которые могут включать в себя пропаганду, созданную искусственным интеллектом.