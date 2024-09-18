Офицер ВСУ пытался продать российской разведке места дислокации своей бригады

Служба безопасности задержала в Донецкой области 26-летнего офицера Вооруженных сил, который за один миллион рублей собирался "слить" российским спецслужбам места дислокации опорных и командных пунктов своей бригады на Покровском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают СБУ, ОГП.

"Он (задержанный офицер) готовил серию воздушных ударов РФ по местам дислокации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском. По данным военной контрразведки СБУ, под прицелом врага были опорные и командные пункты одной из бригад ВСУ, которая держит оборону в районе фронтового города.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, оккупанты дистанционно завербовали украинского военнослужащего, который служит в этой же бригаде".

В ходе расследования дополнительно установлено, что по указанию российского спецслужбиста агент должен был "слить" ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где проходил службу.

За это враг предложил денежное вознаграждение - 1 млн российских рублей. Впрочем, обещанные средства задержанный так и не получил.

Во время задержания у подозреваемого обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался для фиксации координат Сил обороны и отправки "отчетов" ФСБ.

Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.