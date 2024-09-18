СБУ проводит обыски в монастыре УПЦ МП в Киеве – источник

Служба безопасности Украины 18 сентября проводит обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП на столичном Печерске. Об этом рассказал источник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

По данным собеседника УП, оперативники спецслужбы с утра проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре.

Следственные действия связаны с подозрением в распространении кремлевской пропаганды и поддержке церковниками агрессии РФ против Украины.