Meta грозит антимонопольный штраф ЕС за "секретную рекламу" в Facebook – FT

Компания Meta грозит в Евросоюзе немалый штраф за ее вероятные попытки доминировать на рынке секретной рекламы – на фоне борьбы Брюсселя с антиконкурентной практикой среди крупнейших мировых технологических компаний. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Левый берег.

Регуляторы ЕС якобы полагают, что материнская компания Facebook связывает свои бесплатные услуги Marketplace с социальной сетью, пытаясь "взорвать" своих конкурентов.

Решение блока может быть принято уже в октябре и станет одним из последних расследований, которые курирует Маргрете Вестагер – еврокомиссар по конкуренции, которая вскоре покидает свой пост.

В самой Meta говорят, что заявления Европейской комиссии безосновательны, а компания продолжает сотрудничать с регуляторными органами, чтобы продемонстрировать "наши инновационные продукты являются продовольственными и проконкурентными". Технологический гигант утверждал, что Facebook Marketplace работает в условиях высокой конкуренции и не использует данные конкурентов на платформе для конкурирования с ними.

Это антимонопольное расследование было начато в 2019 году после обвинений конкурентов в том, что Facebook злоупотребляет своим доминирующим положением, предлагая бесплатные услуги, но одновременно получая прибыль от данных (в основном от компаний), которые он собирает на платформе.

В декабре 2022 года Европейская комиссия предоставила первые выводы о том, что Meta искажает конкуренцию на рынке онлайн-рекламы, а также использует данные, полученные от компаний бесплатно, чтобы затем продавать рекламу пользователям.

Компания может оспорить обвинения. Если технический гигант признается виновным, ему могут грозить штрафы в размере до 10% его мирового годового дохода, который в 2023 году составил почти 135 миллиардов долларов. Однако регуляторы обычно применяют гораздо более низкие санкции.