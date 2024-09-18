Послы стран G7 приветствовали одобрение Радой перезагрузки таможни

Послы стран "Группы семи" приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта о перезагрузке таможни.﻿ Заявление опубликовали в совместном X (Twitter) послов "семерки" в Украине, сообщает Европейская правда.

Послы совместно приветствовали принятие Радой законодательства для реформы таможенной службы.

"Борьба с теневыми рынками, уменьшение коррупции и увеличение доходов жизненно важны для поддержания способности Украины вести войну и для ее финансовой стабильности" , – отметили послы.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни, который называют важным маяком для международных партнеров Украины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что им предусмотрено изменить процедуру конкурсного отбора на должность главы Гостаможслужбы, взяв за основу практики НАБУ и других антикоррупционных органов.

Также предлагается привлекать международных экспертов к проведению конкурса на отбор членов аттестационных комиссий, установить алгоритм принятия решений конкурсной комиссией, предоставить председателю Гостаможни права назначать своих заместителей без согласования с министром финансов.

Кроме того, предусмотрен независимый аудит таможенных органов, внедрены требования к принятию на службу, переаттестация работников и повышение оплата труда таможенников.