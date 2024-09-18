В Чехии изменили условие продления временной защиты: детали

В Чехии изменили условие продления временной защиты для тех, кто имеет визы в Канаду или Британию. Статус аннулируют только в случае поездки в эти страны, сообщает РБК-Украина.

Какие теперь условия продления защиты для владельцев долгосрочных виз, рассказывает proukrainu.blesk.cz.

Одним из условий получения и продления временной защиты в Чехии было отсутствие открытых долгосрочных виз в другие страны. К таким визам относились канадские визы W1, выданные после 10 февраля 2023 года, или все визы ''Ukraine Scheme'', выданные Великобританией.

Теперь канадские и британские визы не являются препятствием для продления защиты, если человек не использовал их для поездки. Об этом сообщается на официальном информационном портале для иностранцев МВД Чешской Республики.

"Визы с отметкой "W1", выданные после 10 февраля 2023 года, будут препятствием для продления и получения временной защиты, если виза была использована для поездки в Канаду (о чем будут свидетельствовать штампы въезда)" , - говорится на официальном ресурсе.

Также сообщается, что канадские визы V1 не препятствуют продлению временной защиты. Наличие наклейки канадской визы является препятствием для получения первой или повторной временной защиты, если виза была использована для поездки в Канаду.

"Если временную защиту ранее аннулировали из-за наличия канадской визы, можно подать повторное заявление на ее получение. То есть невозможно ее продлить" , - объясняют на портале.

Относительно виз других стран действуют следующие правила:

Участие в программе США "Uniting for Ukraine" (USA "Paroled") не препятствует продлению временной защиты.

Наличие "visitor" визы, выданной Великобританией со сроком действия до 6 месяцев (максимум на 183 дня) не препятствует продлению временной защиты.

Виза "Ukraine Scheme", независимо от срока действия, является препятствием для продления и получения временной защиты, если виза была использована для поездки в Великобританию (о чем будут свидетельствовать штампы въезда).

Украинцев предупреждают, что долгосрочная виза, полученная в других странах, до сих пор является препятствием для продления и получения временной защиты в Чехии, если виза была использована для путешествия и пребывания в стране, выдавшей эту визу.

Напомним, мы писали, что в Чехии усилят контроль за украинскими беженцами. Если украинцы уедут из страны и проверки полиции это выявят, их место проживания и право на льготы аннулируют.