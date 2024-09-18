Документальная лента «Влияние» (The Impact, США, 2024) предлагает новый взгляд на угрозы, стоящие перед Украиной, освещая роль российских антикультистских организаций в поддержке войны и агрессии. В обзоре фильма, опубликованном на EU Reporter , также приводится дополнительный пример, как РПЦ и ее агентура, в частности через российскую антикультовую организацию «РАЦИРС», способствует распространению нацистских идей и манипуляций в обществе как на территории России, так и за ее пределами.

Авторы фильма показывают, как эти манипуляции направлены не только на оправдание военных действий, но и подрыв демократических процессов в Украине и за ее пределами. Российские антикультистские организации используются как политический инструмент для влияния на общественное мнение и мобилизации поддержки среди населения.

«Влияние» (The Impact) стало мощным разоблачением того, как религия может быть инструментом политических манипуляций, и напоминает о важности международной поддержки Украины в ее борьбе против агрессии и дезинформации. Фильм стал доступным для просмотра на нескольких платформах, где он продолжает обращать внимание на глобальные угрозы, связанные с российской пропагандой.

Посмотреть фильм на украинском можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=yZpdWz2Um3Q

Посмотреть фильм на английском можно по ссылке: https://rumble.com/v5749hh-the-impact-groundbreaking-documentary.html