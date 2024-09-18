Сибига приехал со своим первым визитом в Румынию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с первым зарубежным визитом в Румынию в рамках регионального турне и встретился с румынской коллегой Луминицей Одобеску, сообщает Европейская правда.

Сибига рассказал, что они обсудили энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность, военную помощь.

"Очень благодарны за румынскую систему Patriot. Продолжаем совместную работу над продвижением "формулы мира". Договорились о взаимном уважении и лучших европейских стандартах в защите национальных меньшинств обеих стран" , – отметил он.

"Для меня честь приветствовать Андрея Сибигу в Бухаресте с первым после назначения зарубежным визитом" , – написала глава МИД Румынии.

Одобеску отметила, что подтвердила поддержку Украины со стороны Румынии на фоне российской агрессии и готовность Румынии поддерживать Украину на пути к членству в ЕС.

"Румыния сохраняет стремление дальше развивать наше двустороннее стратегическое партнерство в интересах наших граждан и для защиты прав людей, принадлежащих к нацменьшинствам обеих наших стран" , – добавила она.

Как анонсировали в МИД, визит в Бухарест является первым пунктом в региональном турне Андрея Сибиги.