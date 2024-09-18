В Минсоцполитики назвали причину уменьшения соцрасходов в 2025 году

В государственном бюджете на 2025 год уменьшены расходы на социальную сферу прежде всего из-за непростой финансовой ситуации и ограниченности финансового ресурса, который на "социалку" предоставляют международные партнеры. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак, сообщает Укринформ.

"На следующий год пока у нас заложено уменьшение расходов на социальные выплаты. И это обусловлено тем, что финансовая ситуация и финансовый ресурс на следующий год будет еще более ограниченным, чем в текущем году" , - сказала Марчак.

Она напомнила, что около 100% социального бюджета в Украине, в том числе значительная часть пенсионных выплат, сегодня финансируется международными партнерами. И это, в основном, не грантовые средства, а кредитные, что означает - фактически Украина это финансирует взаймы.

"Объем этой поддержки ограничен. Мы понимаем, что сможем профинансировать потребности в социальных пособиях, расходы на протезирование, на социальные услуги. Но для того, чтобы мы помогли всем, кому это больше всего нужно, мы будем работать над еще большей адресностью, потому что это единственная залог того, что денег в следующем бюджете хватит на социальные выплаты" , - добавила замминистра.

По ее словам, Минсоцполитики будет проводить проверку финансового и имущественного положения граждан при предоставлении им и социальных выплат, и социальных услуг.

Что касается пенсий в 2025 году, то, как отметила Марчак, "дискуссия продолжается".