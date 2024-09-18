В Раде заявили, что МВФ категорически против эмиссии гривны

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что Международный валютный фонд (МВФ) выступает против эмиссии (выпуск в обращение новых денежных знаков) гривны. Об этом она сказала, выступая перед журналистами в Верховной Раде, сообщает Левый берег.

"Наши международные партнеры - в первую очередь Международный валютный фонд - выступают категорически против эмиссии или печати украинской гривны" , - сказала Пидласа.

Она отметила, что у Украины есть очень специфические условия, при каких случаях страна может позволить себе, чтобы НБУ покупал облигации внутреннего государственного займа, выпускаемые правительством, и таким образом печатал гривну. И этот случай прописан в меморандуме с МВФ в его закрытой части. Он говорит, что у Украины должна быть разрыв в поступлении международной помощи.