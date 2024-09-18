В Раде заявили, что МВФ категорически против эмиссии гривны
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что Международный валютный фонд (МВФ) выступает против эмиссии (выпуск в обращение новых денежных знаков) гривны. Об этом она сказала, выступая перед журналистами в Верховной Раде, сообщает Левый берег.
"Наши международные партнеры - в первую очередь Международный валютный фонд - выступают категорически против эмиссии или печати украинской гривны", - сказала Пидласа.
Она отметила, что у Украины есть очень специфические условия, при каких случаях страна может позволить себе, чтобы НБУ покупал облигации внутреннего государственного займа, выпускаемые правительством, и таким образом печатал гривну. И этот случай прописан в меморандуме с МВФ в его закрытой части. Он говорит, что у Украины должна быть разрыв в поступлении международной помощи.
"То есть, когда разрыва нет, я не думаю, что мы можем в этом году обратиться к такому способу. И здесь расчет правительства, что коммерческие банки будут готовы купить достаточно ценные бумаги правительства, то есть одолжить фактически правительству деньги для того, чтобы мы могли профинансировать все расходы до конца года", – объяснила Пидласа.