В Европе в результате наводнений уже погиб 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в результате сильного наводнения, вызванного штормом «Борис» в Польше, Чехии, Австрии и Румынии, сообщает Укринформ.

Словакия, Венгрия и Хорватия находятся в состоянии повышенной готовности к риску наводнения из-за повышения уровня воды. Местные СМИ сообщают, что Италия сейчас также в опасности, особенно речь идет о регионах Эмилия-Романья, Марке и Лацио.

В результате непогоды сильно пострадали регионы вдоль чешско-польской границы, многих жителей этих территорий эвакуировали.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что 13 500 человек покинули дома, а более 600 удалось спасти. В настоящее время угроза наводнений в Чешской Республике постепенно уменьшается. Количество мест затопления в стране уменьшилось с более чем 200 до чуть более 130. В то же время Южная Богемия все еще остается под угрозой затопления.

Села, граничащие с рекой Дунай, также остаются под угрозой затопления, поскольку уровень воды в реке продолжает расти. В долинах Пиэл и Камп в Австрии целые села оказались под водой.

Власти Венгрии также опасаются, что река Дунай выйдет из берегов столицы страны. Мэр Будапешта предупредил, что город может столкнуться с сильнейшим наводнением за последние десять лет.

Борьба с наводнениями продолжается и в Польше. Местные жители и команды реагирования на чрезвычайные ситуации объединили усилия, чтобы обезопасить реки в одних районах и доставить воду и пищу эвакуированным людям в других.

Ранее сообщалось о 17 погибших.