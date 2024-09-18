В центре Москвы предприниматели устроили стрельбу в борьбе за бизнес

В центре Москвы возле офиса маркетплейса Wildberries в бизнес-центре "Романов Двор", который находится рядом с Кремлем, произошла стрельба, связанная с бизнес-спором его совладельцев, есть раненые, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался попасть в офис компании в бизнес-центре "Романов Двор".

Сам Бакальчук назвал ситуацию "масштабной провокацией". Он заявил, что на него и его команду пытались напасть, когда они приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок.

Однако Татьяна Бакальчук заявила, что это была попытка захватить офисы Wildberries, а о переговорах никто не договаривался. Она назвала это "рейдерским захватом".

Из-за чего возник конфликт: В июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали совместное предприятие — ООО "РВБ". Его учредителями стали ООО "Вайлдберриз" с 65% нового юрлица и ООО "Стинн" (владелец "Русс Аутдор") с 35%.

Владислав Бакальчук, владеющий 1% ООО "Вайлдберриз", выступил против объединения. Он утверждает, что Татьяна Бакальчук попала "под влияние братьев Мирзоян" (бенефициары Russ). Он пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадыров. Тот пообещал помочь "вернуть ее в семью", а сделку Wildberries и Russ назвал рейдерским захватом.

Татьяна Бакальчук в ответ заявила, что речь идет "не о захвате, а о разводе". 30 июля она подала заявление о разводе в суд.