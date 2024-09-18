Сибига после посещения Румынии отправляется в Словакию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после серии встреч в столице Румынии отправляется в Словакию, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Сибига отправится в Словакию 18 сентября, сразу после встреч в Бухаресте, состоявшихся в первой половине дня.

В Братиславе он встретится с президентом Словакии Петером Пеллегрини, премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных дел и европейских вопросов Юраем Бланаром.

"Ключевыми темами переговоров станут обеспечение поддержки Украины в противодействии российской агрессии, усиление роли Словакии в реализации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, обеспечение поддержки Украины на пути к членству в ЕС и НАТО, выполнение двусторонних проектов, закрепленных в Дорожной карте совместных действий между Украиной и Словакией", – сообщили в МИД.

По итогам переговоров руководители внешнеполитических ведомств Украины и Словакии сделают заявления для прессы.

Как анонсировали в МИД, визиты в Бухарест и Братиславу проходят в рамках регионального турне Андрея Сибиги.

В ведомстве отметили, что Андрей Сибига отправляется с первыми визитамик соседям Украины, чтобы сигнализировать о настрое Киева на "развитие прагматичной и предсказуемой политики добрососедства и приоритетности стратегической цели вступления Украины в ЕС и НАТО".

Напомним, Верховная Рада проголосовала за назначение Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября. Перед тем, с апреля 2024-го, он был первым заместителем главы МИД, а до того – заместителем руководителя Офиса президента.