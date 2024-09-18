В Армении заявили о разоблачении попытки госпереворота с российским следом

Служба национальной безопасности Армении заявила о разоблачении "узурпации власти по предварительному сговору", участники которого, среди прочего, проходили подготовку на территории России, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает News.am.

Армянская спецслужба утверждает, что группа людей с целью захвата власти в Армении и получения примерно 220 тысяч российских рублей ежемесячного вознаграждения в течение 2024 года вербовала граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха.

Делали это под предлогом "трехмесячных сборов" в России и "ознакомления с новыми видами тяжелого вооружения", а затем несения боевого дежурства по возвращении в Армению.

Завербованных армян возили в Россию для обучения на военной базе под названием "Арбат", где проводили занятия по "ведению боя в закрытом помещении, внутри здания, с уже известными им видами оружия".

"Кроме того, им сообщили, что цель учений – вернуться в Республику Армения и устранить действующую власть, озвучив таким образом призывы очистить и спасти Республику Армения", – говорится в сообщении армянской спецслужбы.

Часть завербованных выступила против захвата власти в Армении и вернулась домой.

"За совершение указанного деяния возбуждено уголовное преследование в отношении семи человек. Трое задержаны, в отношении четырех объявлен розыск", – утверждает Служба национальной безопасности Армении.

Отметим, что о разоблачении якобы попытки государственного переворота стало известно в то время, как Ереван (до недавнего времени – ближайший союзник России на Южном Кавказе) постепенно движется в сторону Запада, обвиняя Москву в неспособности защитить Армению от Азербайджана.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван имеет слишком много вопросов к контролируемой РФ Организации договора коллективной безопасности и видит причины считать ее угрозой для своей государственности.

Он также не стал исключать, что Армения возьмет курс на вступление в ЕС, если увидит реальные шансы на это.