Умеров рассказал, на что пойдут дополнительные 500 млрд, за которые проголосовала ВР

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что сегодня, 18 сентября, Верховная Рада приняла очень важное для страны решение – увеличить расходы на оборону в 2024 году на 495,3 миллиарда гривен. Со ссылкой на соцсети министра, сообщает Левый берег.

"Это позволит не только лучше поддерживать наших военных, но и усилить оборонные возможности страны. Из этих средств 274,4 миллиарда гривен пойдут на выплаты нашим защитникам и их семьям. Еще 76,2 миллиарда будут потрачены на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию и повысить ее боеспособность" , – написал Умеров.

Как отметил Министр, важно, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения.