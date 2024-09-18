Эстонская компания запускает в Украине производство противоракетных систем

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies объявила, что начнет производство противоракетных систем в Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Frankenburg Technologies была основана в январе 2024 года при участии ведущих специалистов оборонной и технологической промышленности Эстонии.

"Наша цель — разрабатывать ракетные системы, которые в десять раз более доступны, в сто раз быстрее в производстве и в количествах, намного превосходящих возможности нынешней отрасли. Мы революционизируем нацеливание ракет, используя нашу платформу ситуационной осведомленности на базе ИИ, что позволяет предвидеть угрозы и опережать противников" , — говорится на странице компании в Linkedin.

Frankenburg Technologie консультирует недавно вышедший на пенсию высший военный командир Эстонии Мартин Херем, а генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Ваарси присоединился в качестве стратегического инвестора.

Соучредитель компании — Таави Мадиберк, генеральный директор эстонского производителя суперконденсаторов Skeleton Technologies, имеющий инвестиции в Германии и Франции, а также технологическое партнерство с Siemens.

Согласно документам компании, непрямым владельцем Frankenburg Technologies является Маргус Линнамяэ, один из богатейших бизнесменов Эстонии.

Компания назначила Сергея Кошмана, который ранее работал экспертом в администрации президента Владимира Зеленского и в Nokia Siemens Networks, на должность генерального директора в Украине.