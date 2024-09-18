Правобережье Херсонщины могут разминировать до конца 2025 года - ОВА

На правобережной части Херсонской области саперы разминировали уже 53% территории, это примерно более 365 тысяч гектаров. Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает Новое время.

Как отметил Прокудин, примерно тысячи саперов ежедневно обследуют регион. В целом они обнаружили и уничтожили уже 203 тысячи взрывоопасных предметов.

По словам главы Херсонской ОГА, если темпы этих работ останутся такими же, как сейчас, правобережная часть будет разминирована до конца 2025 года.

«Сейчас прорабатываем вопрос создания на базе нашей теробороны батальона для разминирования. И второй вариант — формирование мини-отрядов для выполнения этих работ» , — добавил Прокудин.

Также он отметил, что количество саперов в регионе увеличат.