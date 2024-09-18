НАБУ подтвердило информацию о возможном бегстве за границу "слуги" Одарченко

Нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко, который сбежал за границу, могут объявить в розыск. Со ссылкой на пресс-службу НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"По предварительным оперативным данным детективов НАБУ действующий народный депутат Украины, обвиняемый в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления, нарушил возложенные на него процессуальные обязанности и незаконно пересек государственную границу" , - говорится в сообщении.

Сейчас прокурором заявлено ходатайство о взыскании внесенного обвиняемым залога в сумме 15 млн грн в доход государства и объявления его в розыск.

Напомним, ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.