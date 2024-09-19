ISW оценил удары по тыловым объектам в России
Продолжение украинских ударов по тыловым российским логистическим объектам кроме уничтожения запасов боеприпасов и самих объектов приведет к более широкому оперативному давлению на российских военных, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если украинские войска будут иметь материальную базу, возможности и разрешение на проведение масштабной кампании по нанесению ударов по объектам материально-технического обеспечения и поддержки на территории России.
Аналитики института напомнили, что летом 2022 года украинские войска осуществили серию ударов HIMARS по российским складам боеприпасов по всей оккупированной Украине, что заставило российские войска рассредоточить склады боеприпасов и снизило эффективность российской логистики на то время.
"Повторные удары по складам боеприпасов на территории России, которые вызовут подобные удару в Торопце убытки, могут заставить российское военное командование принять аналогичное решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в России для смягчения последствий таких ударов.
Российские войска, возможно, не устранили уязвимые места на многих объектах материально-технического обеспечения в России из-за пространства укрытия, которое создали ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, хотя объект в Торопце не находится в пределах досягаемости западных систем, обстреливаемых из Украины.
Снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины по нанесению ударов на большие расстояния может позволить украинским войскам более эффективно использовать такие российские уязвимости".
В ISW также отметили, что в июле 2024 года украинские войска нанесли удар по еще одному российскому складу боеприпасов вблизи Сергеевки, Воронежская область, и дальнейшие украинские удары по российским складам боеприпасов и ракет также могут уничтожить значительную часть российских материальных запасов.
Ключевые выводы ISW за 18 сентября:
- 18 сентября украинские войска нанесли успешный удар с беспилотника по российскому складу ракет и боеприпасов вблизи Торопца, Тверская область.
- Дальнейшие украинские удары по тыловым российским логистическим объектам на территории России будут создавать более широкое оперативное давление на российских военных, кроме отдельного уничтожения запасов боеприпасов и логистических объектов.
- Российские власти арестовали начальника бронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) 18 сентября по подозрению в получении крупной взятки, что стало еще одним коррупционным делом против высокопоставленного российского военного чиновника с момента назначения Андрея Белоусова министром обороны России в апреле 2024 года.
- Неудачное вооруженное нападение на несколько офисов крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries в Москве подчеркивает хрупкость внутренней стабильности в России.
- Армянские официальные лица продолжают критиковать возглавляемую Россией Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне ухудшения двусторонних отношений между Арменией и Россией.
- Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила Израиль за одновременный подрыв тысяч пейджеров, принадлежащих членам ливанской Хезболлы (ЛХ), в Ливане и Сирии 17 сентября, что свидетельствует о дальнейшей риторической приверженности России к иранской "Оси сопротивления" против Израиля.
- Украинские войска недавно продвинулись вперед на Курской дуге.
- Российские войска восстановили позиции на Курской дуге.
- Российские войска недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, в пределах Торецка, к востоку и юго-востоку от Покровска, к юго-западу от Донецка и на востоке Запорожской области.
- Российская Государственная Дума объявила 18 сентября, что одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает освободить российских военнослужащих, служащих в Украине, от уголовного наказания, связанного с делами, которые активно рассматриваются в российских судах.