ISW оценил удары по тыловым объектам в России

Продолжение украинских ударов по тыловым российским логистическим объектам кроме уничтожения запасов боеприпасов и самих объектов приведет к более широкому оперативному давлению на российских военных, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если украинские войска будут иметь материальную базу, возможности и разрешение на проведение масштабной кампании по нанесению ударов по объектам материально-технического обеспечения и поддержки на территории России.

Аналитики института напомнили, что летом 2022 года украинские войска осуществили серию ударов HIMARS по российским складам боеприпасов по всей оккупированной Украине, что заставило российские войска рассредоточить склады боеприпасов и снизило эффективность российской логистики на то время.

"Повторные удары по складам боеприпасов на территории России, которые вызовут подобные удару в Торопце убытки, могут заставить российское военное командование принять аналогичное решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в России для смягчения последствий таких ударов.

Российские войска, возможно, не устранили уязвимые места на многих объектах материально-технического обеспечения в России из-за пространства укрытия, которое создали ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, хотя объект в Торопце не находится в пределах досягаемости западных систем, обстреливаемых из Украины.

Снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины по нанесению ударов на большие расстояния может позволить украинским войскам более эффективно использовать такие российские уязвимости".

В ISW также отметили, что в июле 2024 года украинские войска нанесли удар по еще одному российскому складу боеприпасов вблизи Сергеевки, Воронежская область, и дальнейшие украинские удары по российским складам боеприпасов и ракет также могут уничтожить значительную часть российских материальных запасов.

Ключевые выводы ISW за 18 сентября: