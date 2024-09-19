Россияне второй раз за ночь ударили по Харькову

Около 5 утра 19 сентября российские оккупанты ударили по Харькову тремя управляемыми авиабомбами, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

"Опять удар по городу. На этот раз предварительно тремя КАБами. Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны".

Терехов сообщил, что одно из попаданий случилось между школой и детсадом в Индустриальном районе. Информации о пострадавших нет.

Второе попадание КАБа произошло возле депо в Салтовском районе города. Без пострадавших.

Возле обоих мест попаданий выбиты окна домов.

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