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Россияне второй раз за ночь ударили по Харькову

Россияне второй раз за ночь ударили по Харькову
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Около 5 утра 19 сентября российские оккупанты ударили по Харькову тремя управляемыми авиабомбами, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

"Опять удар по городу. На этот раз предварительно тремя КАБами. Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны".

Терехов сообщил, что одно из попаданий случилось между школой и детсадом в Индустриальном районе. Информации о пострадавших нет.

Второе попадание КАБа произошло возле депо в Салтовском районе города. Без пострадавших.

Возле обоих мест попаданий выбиты окна домов.

Предыстория:

  • В ночь на 19 сентября в Харькове прогремела серия взрывов. Удары произошли в Шевченковском районе города. 
  • Уничтожены два частных дома, загорелись хозяйственные постройки и лесистая местность площадью около тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

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