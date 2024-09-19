В России арестовали военного начальника, который отвечал за ремонт танков

Российские власти арестовали начальника бронетанковой службы Центрального военного округа 18 сентября по подозрению в получении крупной взятки, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Следственный комитет России объявил 18 сентября, что возбудил дело против начальника бронетанковой службы КБМ Дениса Путилова за получение взятки в размере 10 миллионов рублей ($107 000) в обмен на выдачу контрактов на ремонт и обслуживание военной техники предпринимателю по фамилии Чудинов.

На территории ЦВО дислоцируется 90-я танковая дивизия России, и Путилов, скорее всего, имел непосредственное отношение к надзору за ремонтом и обслуживанием танков и другой бронетехники, которую 90-я танковая дивизия использует в боевых действиях в Украине.

В ISW отметили, что с начала пребывания Белоусова на посту министра обороны в апреле 2024 года такие коррупционные дела против чиновников Министерства обороны (МО) России значительно участились, как результат очевидного стремления Белоусова искоренить коррупцию и решить проблемы неэффективного управления, которые поразили МО во времена бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Связи Путилова с Шойгу остаются невыясненными на момент написания этой публикации, но его арест свидетельствует о том, что Белоусов пытается расправиться с коррумпированными и неэффективными чиновниками, которые отвечают за содержание российских военных активов, в частности, дефицитной бронетехники.