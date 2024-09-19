Польша может надавить на Украину в вопросе Волынской трагедии – СМИ

Польский журналист Марцин Терлик в материале для издания Onet, ссылаясь на ознакомленных собеседников, рассказал о неприятных переговорах главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского с президентом Владимиром Зеленским по вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии, сообщает Европейская правда.

Как напомнил журналист, польская делегация была удивлена стилем общения президента Владимира Зеленского на переговорах в Киеве на прошлой неделе.

Со ссылкой на ознакомленных собеседников он отметил, что позиция украинских политиков по вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии вызывает разочарование в Варшаве, поэтому польский МИД "планирует конкретные меры".

А потому, как пишет издание, МИД "планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы".

Собеседник, который ознакомлен с ходом переговоров, отметил, что "Украина заняла требовательную позицию".

"Мы знаем, что Зеленский находится под огромным давлением, но не может быть так, чтобы поблажки шли только в одну сторону. Между тем Украина заняла требовательную позицию. В сфере обороны мы можем это понять. Но в других сферах это должно измениться" , – говорит он.

Анонимный представитель польского МИД отметил изданию, что вопрос Волыни сейчас является "главным и, в принципе, единственным требованием" страны.

Поэтому, после того, как в январе 2025 года Польша возьмет на себя полугодовое председательство в ЕС, МИД страны якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев.

"Сикорский убеждал Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, поскольку он заплатит за них меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении. Это не дошло до Зеленского" , – рассказал изданию один из информированных собеседников.

Он отметил, что после встречи политиков стало известно, что Украина "хотела бы, чтобы Польша во время своего председательства открыла все переговорные секции одновременно", что было бы "беспрецедентно и очень сложно".

"Киеву нужна приверженность Варшавы к вступлению. И именно здесь есть пространство для разговора. Мы поможем им, если они помогут нам" , – акцентировал собеседник журналиста в польском МИДе.

В то же время представитель польской дипломатии подчеркнул, что "военные и оборонные вопросы не будут разменной монетой" в переговорах с Украиной.

Как известно, в начале сентября руководительница Общества польско-украинского примирения Каролина Романовская стала одной из первых людей в Польше, кто подал частный запрос к президенту Владимиру Зеленскому по эксгумации жертв Волынской трагедии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава не выдвигает чрезмерных требований к Киеву в исторических спорах, и что пока рано "оставить историю историкам".