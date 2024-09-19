Bloomberg: Прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на рынок ЕС

Приостановка транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава немецкой энергетической компании Uniper SE Майкл Льюис, пишет Bloomberg.

Хотя такие страны, как Австрия и Словакия, все еще зависят от топлива с Востока, прекращение транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа, отметил генеральный директор Uniper Майкл Льюис в интервью в среду.

"Определенный объем газа исчезнет с рынка, но это уже учтено и отражено в ценах" , - сказал Льюис на конференции Gastech в Хьюстоне.

"В целом наша позиция перед зимой достаточно сильная".

Европа накопила запасы газа раньше, чем обычно перед отопительным сезоном. Теперь она также получает стабильные поставки из Норвегии и увеличенные импорты сжиженного природного газа (СПГ) от таких производителей, как США, чтобы компенсировать уже уменьшенные объемы, все еще поступающие из России.

Uniper и Германия в целом больше не покупают газ у "Газпрома", российской государственной газовой компании. Uniper была национализирована во время энергетического кризиса 2022 года в рамках одного из крупнейших корпоративных спасений в истории Германии. После вторжения России в Украину и сокращения экспорта газа в Европу, компания, которая ранее была одним из ключевых клиентов "Газпрома", вынуждена была платить сотни миллионов евро ежедневно за альтернативные поставки, и сделать это смогла только при поддержке государства.

В июне Uniper получила более 13 миллиардов евро ($14 миллиардов) возмещения по решению международного арбитража из-за невыполнения

"Газпромом" поставок газа с середины 2022 года. Компания рассматривает все варианты того, как возместить полученные судом убытки. "Это сложный юридический процесс. Есть несколько вызовов" , - отметил Льюис.

"Это займет столько времени, сколько потребуется".

Когда Льюиса спросили об альтернативах замещения транзитного соглашения, он ответил, что Uniper не намерен покупать российский газ. Переговоры с Россией о возможных мирных соглашениях также не выглядят перспективными, поскольку война в Украине продолжается уже третий год.

"Мы должны увидеть завершение войны, прежде чем можно будет вести какие-либо серьезные переговоры, завершение войны и реальное восстановление отношений между ЕС и Россией" , - сказал он.

"Очень трудно представить, что можно сделать".