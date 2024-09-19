Глава МИД Сибига сегодня посетит Молдову

Министр иностранных дел Андрей Сибига 19 сентября посетит с рабочим визитом Республику Молдова, сообщает Укринформ.

В Кишиневе глава МИД проведет двусторонние переговоры с молдавским коллегой Михаем Попшоем, сообщили в министерстве иностранных дел.

"Ключевыми темами обсуждения станут развитие добрососедских отношений и реализация общих инфраструктурных проектов, укрепление безопасности в регионе и совместное противодействие российской дезинформации, мирное разрешение приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы, координация действий на пути вступления Украины и Молдовы в ЕС" , – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Молдова станет третьей страной первого зарубежного турне нового министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В предыдущие дни глава МИД уже посетил Румынию и Словакию.