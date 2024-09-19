За год Россию оставили более двух миллионов мигрантов

За год из России уехали более 2 млн проживавших там иностранных граждан, следует из сообщений официальных ведомств. В настоящее время в стране зарегистрировано 6,17 млн иностранных граждан, сообщило главное управление по вопросам миграции МВД РФ, сообщает Deutsche Welle.

"На 1 сентября текущего года число пребывающих в России иностранных граждан, информация о которых содержалась в государственной информационной системе миграционного учета, составляло 6 174 777 лиц" , - указало министерство.

При этом за весь 2023 год в РФ встали на миграционный учет более 8,5 млн человек, заявила в конце июня уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Больше всего граждан государств - участников СНГ трудятся на территории России. Въехало в 2023 году на нашу территорию 9 973 338 человек. Из них поставлено на миграционный учет 8 507 906 человек" , - сообщила Москалькова.

Сокращение притока мигрантов в РФ

Между тем в июле нынешнего года Росстат сообщал о сокращении притока мигрантов в Россию до минимального уровня за последние десять лет. В 2023 году в РФ из-за рубежа приехали 560 тысяч человек, - на 23 процента меньше, чем годом ранее, когда приток составил 730 тысяч человек, указало ведомство.

После мартовского теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", в совершении которого обвинили граждан Таджикистана, власти России начали ужесточать миграционную политику. В июне Госдума приняла законопроект, ужесточающий режим пребывания мигрантов в РФ (и в том числе предполагающий создание соответствующего реестра). Документ должен вступить в силу 5 февраля 2025 года, к этому моменту должен быть запущен и реестр.

В начале сентября Таджикистан рекомендовал своим гражданам "временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию без острой необходимости" в связи с действующим в РФ "режимом усиленного контроля въезда иностранных граждан". Ранее с такой же рекомендацией выступил Кыргызстан.