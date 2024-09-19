Как adidas добился безумного успеха?

Адидас - один из самых известных и популярных спортивных брендов в мире, чья история начинается в небольшой мастерской в маленьком городке в Германии. Ее основали два брата — Адольф и Рудольф Дасслеры, которые в 1920-х годах начали производить обувь.

Познакомимся с историей?

Название adidas произошло от сокращения имени и фамилии основателя: Adi от Адольф и Das - Дасслер. Логотип и три знаменитые полосы появились в 1949 году и стали символами качества и инноваций. С самого начала марка была сосредоточена на разработке изделий, полностью отвечающих потребностям профессиональных легкоатлетов.

Компания стремительно развивалась на постоянной основе и продолжала разрабатывать инновационные продукты, такие как бутсы с заменяемыми шипами, которые обеспечивали лучшее сцепление с поверхностью. Эти нововведения помогли многим покупателям добиваться выдающихся результатов и устанавливать мировые рекорды.

Каким мы можем увидеть адидас сегодня?

В последние десятилетия фирма продолжает развиваться, внедряя новые разработки и экологически чистые материалы. Она делает ставку на устойчивое развитие и заботу об окружающей среде, производя изделия с помощью экологичного сырья. А также активно поддерживает спортивные мероприятия и молодежные инициативы, стремясь вдохновлять новое поколение на достижения в спорте и повседневной жизни.

Сегодня это не просто бренд, а символ качества, инноваций и спортивного духа. Благодаря своему богатому наследию и постоянному стремлению к совершенству adidas остается лидером в мире спортивной моды и технологичности.

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