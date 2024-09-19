Россияне устроили блокаду жителям оккупированных сел в Запорожье – администрация

Жители некоторых оккупированных населённых пунктов Запорожской области находятся в полной блокаде. Об этом заявил начальник Ореховской городской военной администрации Николай Виниченко. По его словам, люди не получают гуманитарную помощь, при этом военные РФ не упускают жителей из оккупации, сообщает Радио Свобода.

"В настоящее время у нас три населенных пункта оккупированы – это Нестерянка, Копани, Мирное. Остается там в Нестерянке 78 человек, в Копанях – 54 человека, в Мирном остаются два ребенка.

В настоящее время гуманитарная помощь им не предоставляется. Последний раз это было в августе – им привезли крупу и тушеную тушу. Воду люди собирают дождевую, преимущественно питаются выросшим в огороде. Обстреливаются эти населенные пункты каждый день, очень много дронов летает, людей не выпускают. Раньше люди могли поехать в Токмак, а в настоящее время совершили им блокаду. Ничем не помогают и никуда их не выпускают" , – рассказал начальник ГВА.

По его данным, количество военных РФ в этих населенных пунктах не уменьшается, передвигаются они преимущественно ночью, когда местным запрещено выходить из домов. Также оккупанты проводят постоянные обыски и проверки гражданских, добавил Виниченко.

Ранее в этом месяце представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что на Запорожском направлении за последний месяц стало меньше российских штурмов на фронте. По его словам, на некоторых участках фронта армия РФ не решается на активные боевые действия. Спикер не исключает, что это связано с отводом определенного количества российских войск по этому направлению.

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