Северная Корея испытала баллистическую ракету со сверхбольшой боеголовкой

В Северной Корее заявили об успешном испытании новой тактической баллистической ракеты, способной нести сверхбольшую боеголовку. Об этом пишет Yonhap, сообщает Левый берег.

Новая ракета под названием Hwasongpho-11-Da-4.5 имеет сверхбольшую обычную боеголовку весом 4,5 тонны. Испытания провели в среду, им лично руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ин.

В КНДР хотели проверить точность поражения на среднем расстоянии 320 км и взрывную мощность сверхбольшой боеголовки с ракетой, заряженной такой боеголовкой.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) зафиксировал запуски примерно в 6:50 утра из северного района Кечон в провинции Южный Пхёнган, к северу от Пхеньяна. Ракеты пролетели около 400 километров.

Отметим, сверхбольшая боеголовка входит в список высокотехнологичного оружия, которое Ким Чен Ын пообещал разработать на съезде партии в 2021 году, включая военный спутник и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.

В июле Северная Корея заявила, что успешно провела испытания ракеты с несколькими боеголовками, но военные Южной Кореи сообщили, что запуск завершился неудачей, поскольку ракета взорвалась в воздухе.