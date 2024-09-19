В Румынии планируют создать центр обучения украинских морских пехотинцев
Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился в парламент с просьбой одобрить создание в стране учебного центра для подготовки украинских морских пехотинцев. Об этом пишет издание Euractiv, сообщает Европейская правда.
Йоханнис отметил в письме к парламенту необходимость усиления и диверсификации подготовки украинских военных.
Это предложение было сделано в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которая руководит механизмом, направленным на усиление морских возможностей страны.
Как отметило издание, Румыния будет поддерживать подготовку украинской морской пехоты в пределах имеющихся возможностей.
Взносы международного сообщества помогут поддерживать работу центра, а Великобритания обеспечит полное финансирование на начальном этапе его развития.
Отмечается, что центр будет функционировать в течение двух лет при условии предварительного одобрения военными партнерами.
Румыния также оставляет за собой право отказаться от своих обязательств в любой момент тренировочного процесса, добавило издание.