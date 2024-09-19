Минэнерго: Вражеские обстрелы обесточивали потребителей в 7 областях

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Сумской области во время воздушной тревоги на подстанции выключалось оборудование, обесточивались потребители. Питание восстановлено. Оборудование включено в работу.

В Черниговской области в результате вражеских обстрелов обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения оставались 4972 абонента.

В Донецкой области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, бытовые потребители и шахты. На момент инцидента в шахтах в целом находилось 72 работника, они выведены на поверхность. Питание частично восстановлено.

Кроме того, в южном регионе по технологическим причинам кратковременно отключалась высоковольтная воздушная линия.

В юго-восточном регионе по технологическим причинам обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.