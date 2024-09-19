ЕС уже оплатил заказы у украинских производителей оружия активами РФ – посол

400 млн евро из первого транша с доходов от замороженных росактивов, который ЕС направил на оружие для Украины, направили на финансирование украинских оборонных предприятий – из них уже оплачено производство украинских гаубиц "Богдана". Об этом рассказала посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, сообщает Европейская правда.

Она напомнила, что ЕС уже полгода назад одобрил схему использования доходов от замороженных российских активов – процентов, которые "капают" на них – в пользу Украины, а в августе выделили из них первые 1,4 млрд евро: несколько стран-членов получили финансирование для новых поставок оружия.

"Но гораздо важнее то, что 400 миллионов из этой суммы пойдут на украинские оборонные предприятия. Это Дания придумала такую систему. Она была первой страной, которая заключила контракт и оплатила производство гаубиц "Богдана" для ВСУ.

Таким образом, мы влили 400 миллионов евро через Данию в украинскую оборонную промышленность. Согласитесь, это довольно значительная сумма... И это – такая изысканная справедливость, правда же? За средства российс ﻿﻿ ких замороженных активов вы делаете гаубицы" , – рассказала посол.

Она добавила, что к 400 млн евро из росактивов Дания приложила определенные собственные средства и так разместила большой заказ на украинском военном заводе.

По ее словам, в следующем транше из замороженных российских активов на финансирование производства оружия непосредственно украинским ОПК хотят заложить еще большую сумму.

"Со следующего транша еще большая сумма, пойдет непосредственно на украинскую оборонную промышленность. Потому что вы производите продукцию того же качества за меньшие деньги, делаете это быстрее, транспортные и логистические расходы у вас меньше, и в дополнение – производители платят налоги в Украине и помогают поддерживать экономику.