WSJ: На Путина оказывают давление, чтобы он объявил новую волну мобилизации

По данным американского издания The Wall Street Journal, руководство Министерства обороны РФ продолжает давить на лидера России Владимира Путина с требованием объявить новую волну мобилизации, чтобы привлечь дополнительные войска и компенсировать потери Кремля на поле боя в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Москве.

Издание пишет, что в начале 2024 года руководство Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу предлагало Путину предложил Путину провести мобилизацию перед его так называемой "инаугурацией", однако тот отказался, настаивая на использовании только добровольцев, которые подписывают контракты.

В июле Путин попытался увеличить численность войска, удвоив единовременную выплату для новобранцев до 400 000 рублей, или примерно 4300 долларов.

Сейчас, как утверждает WSJ со ссылкой на источники, российское МО уже под управлением Белоусова снова испытывает проблемы с нехваткой живой силы, из-за чего Россия не может организовать крупное контрнаступление в Курской области.

"Все больше людей говорят, что мобилизация неизбежна" , - сказал один из собеседников WSJ.

The Wall Street Journal отмечает, что давление на проведение очередной волны мобилизации усиливается тем, что количество жертв войны в Украине достигло примерно одного миллиона.

"Проблемы России становятся все более острыми. После того, как московские войска приняли активное участие в захвате восточноукраинского города Покровск, Россия обратилась к молодым и неопытным призывникам и стянула войска с других участков линии фронта в Украине для защиты российской территории" , - пишет WSJ.

Также издание отмечает, что в Кремле опасаются, что очередная мобилизация может нарушить баланс в восприятии войны российским обществом, создавая политические риски для Путина.

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